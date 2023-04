La vita esentasse dei diplomatici italiani

Leggi su panorama

(Di martedì 18 aprile 2023) Provate ad immaginare che da domani dalla vostra paga sparissero tutte le trattenute. Come vi sentireste? E adesso provate a pensare che tutti gli acquisti personali e per la casa fossero senza iva o imposte varie, insomma, con uno sconto di almeno il 20%. Ebbene secondo le normative internazionali gli ambasciatori e gli agentihanno diritto a tutto questo perché non sono soggetti ad imposte al di fuori dei confini nazionali in cui svolgono la loro attività. Stipendi che a seconda del ruolo ricoperto arrivano anche a 20mila euro al mese lorde per chi svolge il suo lavoro in Italia ma si trasformano immediatamente in nette negli altri stati in cui si è chiamati a ricoprire il ruolo di ambasciatore. Allo stipendio degli ambasciatori si deve anche aggiungere il diritto di abitazione che prevede alloggi molto lussuosi e le spese di rappresentanza che possono ...