La veggente di Trevignano è tornata a casa. Ecco cosa dicono i vicini (Di martedì 18 aprile 2023) che l’hanno vista rientrare dopo la fuga Dopo Pasqua, quando era ormani scoppiato il caso, la presunta veggente di Trevignano sembrava essere sparita nel nulla. Dopo una breve apparizione in televisione, nel programma di Bruno Vespa, in cui si difendeva dalle accuse di truffa, la donna sembra essere ritornata nella propria abitazione. A raccontarlo è stato un vicino di casa della donna, che nel programma televisivo “Mattino Cinque”, ha detto: “Sabato scorso è tornata, lei non esce mai di casa, invece il marito esce. Si è tornato a vedere un po’ di movimento da queste parti, i fedeli le portano la spesa a casa”. L’uomo, poi, aggiunge: “Sono credente e mi ero avvicinato a Gisella fino a quando non ho visto il vescovo sollevare quella madonnina come un trofeo, da ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 aprile 2023) che l’hanno vista rientrare dopo la fuga Dopo Pasqua, quando era ormani scoppiato il caso, la presuntadisembrava essere sparita nel nulla. Dopo una breve apparizione in televisione, nel programma di Bruno Vespa, in cui si difendeva dalle accuse di truffa, la donna sembra essere rinella propria abitazione. A raccontarlo è stato un vicino didella donna, che nel programma televisivo “Mattino Cinque”, ha detto: “Sabato scorso è, lei non esce mai di, invece il marito esce. Si è tornato a vedere un po’ di movimento da queste parti, i fedeli le portano la spesa a”. L’uomo, poi, aggiunge: “Sono credente e mi ero avvicinato a Gisella fino a quando non ho visto il vescovo sollevare quella madonnina come un trofeo, da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : C’è un fil rouge che parte dalle teorie no vax e dalle cure domiciliari contro il #COVID19 e, passando per la Lega,… - DarioBallini : La veggente di Trevignano dice di essere vittima di forze oscure. Dove per forze oscure si intende Procura e Guardia di Finanza. - 361_magazine : La veggente di Trevignano è tornata a casa. Ecco cosa dicono i vicini - RaiNews : Spiacevole inconveniente per la troupe Rai che già da tempo segue il “Caso Gisella Cardia”, la presunta veggente de… - sarais53 : RT @paolo_r_2012: Tensione a Trevignano, l’aggressione alla troupe Rai davanti alla casa della presunta veggente -