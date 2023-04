La Uefa potrebbe escludere il Barça dalla Champions prima della sentenza spagnola (Di martedì 18 aprile 2023) Il caso Negreira sta esplodendo nelle mani del Barça. Dopo settimane di progressi latenti e silenziosi, la conferenza stampa di Laporta sembra aver riacceso i riflettori di tutta Europa e anche della Uefa su uno scandalo calcistico mai visto in Spagna. Laporta con la conferenza voleva difendere il Barça e rafforzare la posizione del club. Ha invece ottenuto l’effetto contrario. Ha attaccato il Real Madrid, ricevendo come risposta l’accusa di essere un club legato alla dittatura franchista. Accusa che il governo della Catalogna ha respinto esprimendo indignazione e chiedendo la rimozione del video pubblicato e le scuse dal Real Madrid. Anche alla Uefa hanno drizzato le orecchie già da tempo. Lo stesso Ceferin aveva dichiarato in una intervista ad un quotidiani sloveno di non aver visto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Il caso Negreira sta esplodendo nelle mani del. Dopo settimane di progressi latenti e silenziosi, la conferenza stampa di Laporta sembra aver riacceso i riflettori di tutta Europa e anchesu uno scandalo calcistico mai visto in Spagna. Laporta con la conferenza voleva difendere ile rafforzare la posizione del club. Ha invece ottenuto l’effetto contrario. Ha attaccato il Real Madrid, ricevendo come risposta l’accusa di essere un club legato alla dittatura franchista. Accusa che il governoCatalogna ha respinto esprimendo indignazione e chiedendo la rimozione del video pubblicato e le scuse dal Real Madrid. Anche allahanno drizzato le orecchie già da tempo. Lo stesso Ceferin aveva dichiarato in una intervista ad un quotidiani sloveno di non aver visto ...

