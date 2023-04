La Ue rivede le regole sulle crisi bancarie (Di martedì 18 aprile 2023) La Commissione Ue rivede le regole sulle crisi bancarie con un focus sugli istituti medio - piccoli, cercando di limitare interventi realizzati spesso con denaro pubblico evitando la procedura di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) La Commissione Uelecon un focus sugli istituti medio - piccoli, cercando di limitare interventi realizzati spesso con denaro pubblico evitando la procedura di ...

La Ue rivede le regole sulle crisi bancarie

(ANSA) - BRUXELLES, 18 APR - La Commissione Ue rivede le regole sulle crisi bancarie con un focus sugli istituti medio-piccoli, cercando di limitare interventi realizzati spesso con denaro pubblico evitando la procedura di risoluzione.