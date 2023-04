La Tunisia vuole aderire ai Brics | un problema anche per l’Italia

(Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 17 apr – Lasta attraversando una grave crisi economica e questo è unper, visto che esiste la concreta possibilità che centinaia di migliaia di clandestini possano arrivare nel nostro Paese. Una delle principali cause della crisi economica della nazione nordafricana va cercata nel fatto che importa la gran parte del cibo che consuma e se per qualche ragione il prezzo delle derrate alimentari aumenta, il governo deve subire un fenomeno su cui non ha controllo. In normali circostanze un Paese in questa situazione accetta di pagare queste derrate a prezzi più alti, ma laha un forte deficit e di conseguenza ha poche riserve di valuta pregiata.Tutti distratti, ma la Leggi: Tutti distratti, ma lasta implodendo: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Arrestato anche il leader di opposizione #Ghannouchi: in #Tunisia il presidente #Saied vuole accentrare tutti i pot… - arndmartinj : RT @IlPrimatoN: La nazione nordafricana, in grave crisi economica, è sospesa tra il prestito 'lacrime e sangue' del Fmi e le coccole intere… - IlPrimatoN : La nazione nordafricana, in grave crisi economica, è sospesa tra il prestito 'lacrime e sangue' del Fmi e le coccol… - LuciaDiMartin18 : RT @lauraboldrini: Arrestato anche il leader di opposizione #Ghannouchi: in #Tunisia il presidente #Saied vuole accentrare tutti i poteri.… - Civetta46262114 : RT @lauraboldrini: Arrestato anche il leader di opposizione #Ghannouchi: in #Tunisia il presidente #Saied vuole accentrare tutti i poteri.… -

Obiett ivo cheraggiungere questo governo che va contro le comunità locali". Ha scelto ... A bordo di una imbarcazione in ferro salpata da Sfax,, 42 migranti, tra cui 10 donne e un ...... della, dell'Egitto e della Turchia. Qualcuno ripete che non si tratta di un'emergenza ma ... secondo le statistiche, è commesso da stranieri, e cipoco a capire quali. Ebbene, a quel ...... ci sono problemi nell'Africa sub - sahariana, non solo in Sudan e. Vogliamo lavorare per ... Secondo Tajani "l'Africapiù Italia, più Europa e probabilmente più G7". Il titolare della ...

La Tunisia vuole aderire ai Brics, un problema anche per l’Italia Il Primato Nazionale

MILANO (ITALPRESS) – “La Tunisia non è un problema ... E’ stato anche questo il senso della cena Iftar che ho voluto organizzare a Roma alla presenza dell’Imam di Palermo, di quello di Roma e di ..."La protezione speciale è una misura prevista solo in Italia e grazie al lavoro della maggioranza, che discuterà in questi giorni in aula il decreto, potrà essere rinnovata per non più di 6 mesi. La r ...