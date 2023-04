“La trappola è scattata”. Così è stato catturato l’orso Jj4 (Di martedì 18 aprile 2023) L’hanno acciuffata ieri sera, dopo giorni di caccia su una larga fetta di territorio del Trentino. l’orso Jj4, una femmina, responsabile della morte di Andrea Papi, è rimasta intrappolata in un tubo predisposto appositamente per lei. La delicata operazione ad opera del Corpo forestale trentino è stata realizzata nei boschi della Val Meledrio. I dettagli sono stati riferiti dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dal dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna Raffaele De Col, in una lunga e partecipata conferenza stampa. I forestali hanno disposto le trappole “tubo”, piazzato numerose fototrappole e operato anche con i cani per allontanare l’animale dalle aree antropizzate. Ieri sera Jj4 è caduta nel tranello in un’area di mezza montagna: attirata dalla frutta messa all’interno del tubo, è poi ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 18 aprile 2023) L’hanno acciuffata ieri sera, dopo giorni di caccia su una larga fetta di territorio del Trentino.Jj4, una femmina, responsabile della morte di Andrea Papi, è rimasta inta in un tubo predisposto appositamente per lei. La delicata operazione ad opera del Corpo forestale trentino è stata realizzata nei boschi della Val Meledrio. I dettagli sono stati riferiti dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dal dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna Raffaele De Col, in una lunga e partecipata conferenza stampa. I forestali hanno disposto le trappole “tubo”, piazzato numerose fototrappole e operato anche con i cani per allontanare l’animale dalle aree antropizzate. Ieri sera Jj4 è caduta nel tranello in un’area di mezza montagna: attirata dalla frutta messa all’interno del tubo, è poi ...

