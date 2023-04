La storia: il trailer della serie di Francesca Archibugi con Jasmine Trinca (Di martedì 18 aprile 2023) Primo trailer de La storia, serie evento RAI diretta da Francesca Archibugi e interpretata da Jasmine Trinca, Asia Argento, Elio Germano e Valerio Mastandrea. Beta ha svelato un primo imponente trailer del dramma in costume La storia, più grande evento televisivo della RAI dei prossimi mesi. Il trailer è disponibile su Variety. La travolgente saga di otto episodi diretta da Francesca Archibugi è basata sul romanzo omonimo della defunta Elsa Morante ambientato durante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale e nel primo dopoguerra. Jasmine Trinca interpreta Ida, madre single di due figli che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023) Primode Laevento RAI diretta dae interpretata da, Asia Argento, Elio Germano e Valerio Mastandrea. Beta ha svelato un primo imponentedel dramma in costume La, più grande evento televisivoRAI dei prossimi mesi. Ilè disponibile su Variety. La travolgente saga di otto episodi diretta daè basata sul romanzo omonimodefunta Elsa Morante ambientato durante gli ultimi anniSeconda Guerra Mondiale e nel primo dopoguerra.interpreta Ida, madre single di due figli che ...

