La sterzata a destra del governo sui migranti guarda già alle europee del 2024

Leggi su linkiesta

(Di martedì 18 aprile 2023) Qualcuno a Palazzo Chigi deve aver confuso il senso delle istituzioni di Sergio Mattarella per acquiescenza sulle scelte del. Il Capo dello Stato non ama fare da controcanto all’esecutivo – a qualunque esecutivo – ma nemmeno il notaio. Parla, e chi vuole capire capisca. Quando ieri a Varsavia ha detto che in tema di accoglienza e asilo bisogna superare «norme preistoriche» non si può fare a meno di pensare che abbia voluto alludere all’orientamento “emergenzialista” del, che vorrebbe riportare la legislazione indietro: esattamente quello che Giorgia Meloni, su impulso di Matteo Salvini, vuole fare con l’abolizione o la forte limitazione della “protezione speciale” per gli immigrati che arrivano in Italia. Ma è forse anche una risposta indiretta a quel Manfred Weber, capogruppo dei popolari a Bruxelles e platealmente in marcia verso ...