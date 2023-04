Vai agli ultimi Twett sull'argomento... psb_original : SPAL, Oddo: 'Abbiamo il morale alto. Ritiro fatto per abituare il gruppo alla lotta' #SerieB -

Lafae chiama in causa i tifosi. 33 punti in classifica per la squadra di Oddo a - 1 dalla 17esima posizione occupata dal Perugia. Un momento molto importante della stagione per i ferraresi ...... oltre ai ragazzini palestinesi e israeliani nella stessa squadra, in campo undi piccoli ...00 Barcellona - Girona FC 0 - 0 CALCIO - SERIE B 12:30 Benevento -1 - 3 15:00 Brescia - Ternana ...Ildi mister Castori andrà a Cascia, già in passato sede di ritiro per il Perugia, per "per ... Le ultime tre,, Brescia e Benevento sono incappate in 14 e 15 sconfitte.

La Spal fa gruppo e chiama in causa i tifosi: la novità verso il Modena ItaSportPress

Qualche appunto sparso, a mente fredda, sul deludente pareggio casalingo col Brescia che tiene la SPAL inchiodata alla zona retrocessione diretta. Non c'è pericolo di vincerne due di fila Dopo il seco ...Tolta la sfida tra Pisa e Ternana, si è giocato il resto del programma della 33a giornata. Nella zona retrocessione cambia tutto partita dopo partita e con i risultati maturati nel pomeriggio diversi ...