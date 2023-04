La scure della Meloni sul Reddito di cittadinanza ci porta fuori dall’Europa (Di martedì 18 aprile 2023) Mentre il governo si appresta a prendere a picconate il Reddito di cittadinanza e a smantellare il decreto legge Dignità, due misure volute dai Cinque Stelle per dare un sostegno ai poveri, la prima, e arginare la precarietà, la seconda, aumentano le preoccupazioni di economisti e studiosi del Welfare state. Mentre il governo si appresta a prendere a picconate il Reddito di cittadinanza e a smantellare il decreto Dignità aumentano le preoccupazioni di economisti e studiosi del Welfare state “Se davvero fosse questa la riforma del Reddito, l’Italia diventerebbe il primo Paese in Europa a non prevedere un sostegno continuativo per tutte le persone in povertà”, ha dichiarato a la Repubblica il docente di Politiche Sociali a Trento e coordinatore scientifico del progetto Caritas, Cristiano Gori. L’impianto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 aprile 2023) Mentre il governo si appresta a prendere a picconate ildie a smantellare il decreto legge Dignità, due misure volute dai Cinque Stelle per dare un sostegno ai poveri, la prima, e arginare la precarietà, la seconda, aumentano le preoccupazioni di economisti e studiosi del Welfare state. Mentre il governo si appresta a prendere a picconate ildie a smantellare il decreto Dignità aumentano le preoccupazioni di economisti e studiosi del Welfare state “Se davvero fosse questa la riforma del, l’Italia diventerebbe il primo Paese in Europa a non prevedere un sostegno continuativo per tutte le persone in povertà”, ha dichiarato a la Repubblica il docente di Politiche Sociali a Trento e coordinatore scientifico del progetto Caritas, Cristiano Gori. L’impianto ...

