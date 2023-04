La schedina del giorno | le scommesse pronte del 18 aprile 2023

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 18 aprile 2023) Con martedì 12si aprono le gare di ritorno dei quarti di finale per la Champions League. Le gare di andata hanno saputo dare forti emozioni, riservando anche delle sorprese per i risultati. Il derby italiano tra Milan e Napoli ha visto prevalere i padroni di casa con una vittoria di misura per 1-0. Il ritorno in uno stadio come il Maradona di Napoli non sarà cosa semplice per gli uomini di Pioli. Bennacer, Milan @livephotosport Per prepararsi alla gara entrambe le squadre hanno optato per ampio turnover in campionato, così da conservare le energie per la sfida europea. Luciano Spalletti ha scelto di privarsi di 6 uomini mentre per Stefano Pioli si è trattato di un maxi turnover con il Bologna, dove ha giocato da titolare solo il portiere Mike Maignan. Milan-Napoli, Champions League @livephotosport La sfida di ritorno tra ...