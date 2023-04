La Russia esclusa dal basket maschile alle Olimpiadi del 2024

(Di martedì 18 aprile 2023) Laè stataqualificazioni per il torneo olimpicodi pallacanestro che si terrà a Parigi il prossimo anno, ha dichiarato martedì la FIBA, l’organo di governo internazionale della pallacanestro. La decisione era ampiamente attesa, dal momento che la FIBA ha sospeso le squadre russe dcompetizioni internazionali da poco dopo l’invasione dell’Ucraina lo scorso anno. Il Comitato Olimpico Internazionale è favorevole a consentire a singoli atleti russi e alla Bielo, suaata, di competere come neutrali, ma non come squadre nazionali, come nel. Il ranking mondiale dellaera abbastanza alto da consentirle di giocare i tornei di pre-qualificazione olimpica quest’anno, ma quel posto ...

