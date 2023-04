La rubrica online #DaCasaCon di Laura Pompeo mercoledì 19 aprile festeggia i tre anni con una puntata speciale (Di martedì 18 aprile 2023) Gli appuntamenti “Da Casa Con” – attraverso le testimonianze di persone che “per vita e per mestiere sono attenti osservatori e portatori di opinioni utili” – hanno preso il via nella primavera 2020.Dal settembre 2021 invece “Da Casa Con” va alla scoperta dei punti di svolta nella vita di grandi personalità del nostro tempo, dai sindaci di Torino Valentino Castellani e Stefano Lo Russo fino a Pupi Avati, Bruno Segre e Monsignor Luigi Bettazzi.(Qui l’elenco delle oltre 200 conversazioni svolte sinora: www.LauraPompeo.it/agenda/) Laura Pompeo, Assessore alla Cultura e al Turismo della Città di Moncalieri (TO), archeologa ed esperta di valorizzazione dei beni e delle attvità culturali, ha ideato e avviato nel pieno del primo lockdown una rubrica di incontri in diretta FaceBook con ospiti noti, nomi ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 18 aprile 2023) Gli appuntamenti “Da Casa Con” – attraverso le testimonianze di persone che “per vita e per mestiere sono attenti osservatori e portatori di opinioni utili” – hanno preso il via nella primavera 2020.Dal settembre 2021 invece “Da Casa Con” va alla scoperta dei punti di svolta nella vita di grandi personalità del nostro tempo, dai sindaci di Torino Valentino Castellani e Stefano Lo Russo fino a Pupi Avati, Bruno Segre e Monsignor Luigi Bettazzi.(Qui l’elenco delle oltre 200 conversazioni svolte sinora: www..it/agenda/), Assessore alla Cultura e al Turismo della Città di Moncalieri (TO), archeologa ed esperta di valorizzazione dei beni e delle attvità culturali, ha ideato e avviato nel pieno del primo lockdown unadi incontri in diretta FaceBook con ospiti noti, nomi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Dal 2 maggio disponibile online il modello 730 precompilato: Consultabile per un primo periodo, dall’11 maggio potr… - fisco24_info : Delega alla persona di fiducia, anche online o in videochiamata: Modalità semplificate e nuovo modello di richiesta… - cclatwe : Un esempio di pacifintismo putiniano. Ovadia non è nuovo a sparare idiozie. - AntoninoGenov13 : Online il secondo podcast della rubrica '???????????? ???? ??????????????' dei #PescatoridiMazara. L’impegno di #Federpesca a tu… - GiuliettaTardia : RT @rebecca_ame: @Anto_Fiordelisi visto che sei online e mi ignori per il 90% dei miei tweet ??quando ci dici come hai salvato tuo marito in… -