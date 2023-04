La rissa Calenda-Renzi rispetti almeno la memoria di Jamal Khashoggi (Di martedì 18 aprile 2023) Matteo Renzi accusa Carlo Calenda di essere fuori di testa e di non comprendere le ragioni del suo rifiuto a realizzare il partito unico. Calenda ricorda a Renzi, tra le tante cose, anche di aver percepito ricche parcelle come confeRenziere, anche da quell’Arabia Saudita con le mani “sporche di sangue per l’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi”. Premesso che la disputa sul Terzo polo non ci appassiona, non sarebbe opportuno lasciar fuori dalla rissa tra i “polli di Renzi” almeno il giornalista fatto a pezzi nell’ambasciata saudita? Calenda non era stato informato, all’atto del patto con Renzi, della sua poliedrica attività di confeRenziere? Non aveva sentito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Matteoaccusa Carlodi essere fuori di testa e di non comprendere le ragioni del suo rifiuto a realizzare il partito unico.ricorda a, tra le tante cose, anche di aver percepito ricche parcelle come confeere, anche da quell’Arabia Saudita con le mani “sporche di sangue per l’assassinio del giornalista”. Premesso che la disputa sul Terzo polo non ci appassiona, non sarebbe opportuno lasciar fuori dallatra i “polli diil giornalista fatto a pezzi nell’ambasciata saudita?non era stato informato, all’atto del patto con, della sua poliedrica attività di confeere? Non aveva sentito ...

