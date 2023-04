(Di martedì 18 aprile 2023) AGI - Giornata milanese per laconsorte dei Paesi Bassi, Maxima Zorreguieta. 'Sua Maestà' ha fatto prima visita aldi Milano nel corso della Milano Design Week, rassegna in cui i Paesi Bassi sono sempre tra i partecipanti più importanti. LaMáxima ha iniziato la sua visita dal quartiere Porta Nuova, dove ha visitato il BAM, l'innovativo parco urbano progettato da Petra Blaisse, insieme all'architetto paesaggista olandese e poi con l'architetto Stefano Boeri, che ha progettato il. Boeri ha firmato anche i progetti di forestazioneindella Trudo Tower a Eindhoven (il primoin social housing) e Wonderwoods a Utrecht. Più tardi la reale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : La regina d'Olanda al Bosco verticale di Milano - Agenzia_Italia : La regina d'Olanda al Bosco verticale di Milano ?? - Italia_Notizie : La regina d'Olanda conquista il Salone del Mobile con il suo trench di 'design' - alexarmuzzi : La regina Maxima di Olanda in visita al Salone del Mobile - Luxgraph : La regina d'Olanda conquista il Salone del Mobile con il suo trench di 'design' #corriere #news #2022 #italy #world… -

LaMáxima ha iniziato la sua visita dal quartiere Porta Nuova, dove ha visitato il BAM, l'... Boeri ha firmato anche i progetti di forestazione verticale indella Trudo Tower a Eindhoven (...LaD'a Milano La Lombardia, ha aggiunto, 'non è solo la Regione che cresce di più in assoluto ma anche quella che riesce a offrire tanto nell'innovazione, nella ricerca e nella ...Mary e Marie di Danimarca come Kate e Meghan: si inasprisce la guerra tra le cognate (per colpa dellaMargrethe) - guarda LA MISE ALTERNATIVA - LaMaxíma d', consorte di Willem - ...

La Regina d'Olanda è a Milano MilanoToday.it

La presenza della Regina d’Olanda oggi qui è una conferma. Questo all’estero è compreso bene e noi dobbiamo valorizzarlo sempre di più”.Il trench con i buchi di Maxima d'Olanda, consorte del re Willem-Alexander, fa già tendenza. Il capo di design è stato indossato dalla regina in occasione della visita al Salone del Mobile di Milano. ...