La pace giusta (Di martedì 18 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Pasqua di quest’anno è la prima che noi Italiani possiamo trascorrere serenamente, dopo che per due anni ci è stata rovinata dal Covid e l’anno scorso dalla paura di una guerra non lontana dai nostri confini. Il Covid ormai sembra essere alle nostre spalle, ma la guerra, purtroppo, no. Non è passata, non è ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 18 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Pasqua di quest’anno è la prima che noi Italiani possiamo trascorrere serenamente, dopo che per due anni ci è stata rovinata dal Covid e l’anno scorso dalla paura di una guerra non lontana dai nostri confini. Il Covid ormai sembra essere alle nostre spalle, ma la guerra, purtroppo, no. Non è passata, non è ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Questa mattina riunione di Presidenza del #PPE. Ho aggiornato sull'operato del governo, focus sulla ripresa dell'ec… - bnatyzzz : RT @FabioInnocent10: Spero che la Russia non si accontenti di una pace giusta per Mosca, ma arrivi anche ad ottenere una pace giusta per tu… - armin_hubeli : RT @FabioInnocent10: Spero che la Russia non si accontenti di una pace giusta per Mosca, ma arrivi anche ad ottenere una pace giusta per tu… - _fiorucci : RT @FabioInnocent10: Spero che la Russia non si accontenti di una pace giusta per Mosca, ma arrivi anche ad ottenere una pace giusta per tu… - fjadanza : RT @FabioInnocent10: Spero che la Russia non si accontenti di una pace giusta per Mosca, ma arrivi anche ad ottenere una pace giusta per tu… -