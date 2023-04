La ministra Calderone: «Il nuovo reddito di cittadinanza? Amplieremo le categorie che ne hanno diritto» (Di martedì 18 aprile 2023) Le modifiche al reddito di cittadinanza non riducono la platea dei beneficiari. Anzi. Tutt’altro, sostiene la ministra del Lavoro Marina Calderone in un’intervista al Corriere della Sera. Con le nuove norme la platea si amplia. E aumentano le categorie che ne hanno diritto. «Si tratta di interventi frutto di una visione globale, quindi vanno valutati tutti assieme quando saranno ufficiali. L’obiettivo è non escludere nessuno dalle iniziative dello Stato. Che devono però mirare non all’assistenza fine a sé stessa, ma a far lavorare il maggior numero possibile di persone», dice la ministra nel colloquio con Isidoro Trovato. Secondo l’esponente del governo Meloni l’errore in passato «è stato quello di volere gestire con la stessa misura politiche passive ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Le modifiche aldinon riducono la platea dei beneficiari. Anzi. Tutt’altro, sostiene ladel Lavoro Marinain un’intervista al Corriere della Sera. Con le nuove norme la platea si amplia. E aumentano leche ne. «Si tratta di interventi frutto di una visione globale, quindi vanno valutati tutti assieme quando saranno ufficiali. L’obiettivo è non escludere nessuno dalle iniziative dello Stato. Che devono però mirare non all’assistenza fine a sé stessa, ma a far lavorare il maggior numero possibile di persone», dice lanel colloquio con Isidoro Trovato. Secondo l’esponente del governo Meloni l’errore in passato «è stato quello di volere gestire con la stessa misura politiche passive ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Rdc? Via il dossier dalle mani della ministra del Lavoro, Maria Elvira Calderone, troppo soft. Passa a Fazzolari. O… - nicolaebasta : RT @anubi_matt: E anche amici e parenti della ministra sono stati piazzati Più che un #governo sembra un'agenzia di collocamento Un artic… - serenel14278447 : ' LA MINISTRA DEL LAVORO Calderone: «Sussidi a famiglie numerose e con malati, nuovi assegni per gli anziani» di Is… - PieraCasu2 : RT @LilianaArmato: #Mia Ad avvantaggiarsi sarà l'Agenzia per il Lavoro del Consiglio Nazionale dell'OdC del Lavoro, organismo oggi presiedu… - gioporce : RT @fattoquotidiano: Rdc? Via il dossier dalle mani della ministra del Lavoro, Maria Elvira Calderone, troppo soft. Passa a Fazzolari. Ora… -

La ministra Calderone: "Il nuovo reddito di cittadinanza Amplieremo le categorie che ne hanno diritto" Le modifiche al Reddito di Cittadinanza non riducono la platea dei beneficiari. Anzi. Tutt'altro, sostiene la ministra del Lavoro Marina Calderone in un'intervista al Corriere della Sera . Con le nuove norme la platea si amplia. E aumentano le categorie che ne hanno diritto. "Si tratta di interventi frutto di ... Rivedere la legge 68 per valorizzare il lavoro delle persone con disabilità ... non solo per dare il posto a qualcuno", ha affermato la Ministra per le Disabilità Alessandra ... Già anche con il ministro Calderone abbiamo fatto delle riflessioni da una parte sulle aziende, e da una ... Ecco le nuove sigle delle misure di inclusione. Via Rdc e Mia sostituiti da Pal, Gil e Gal La ministra del Lavoro Calderone ha già rinviato il dossier a dopo l'estate: 'Confido che subito dopo l'estate ci sia la possibilità, invece di aprire a un primo approccio di una riforma, che ... Le modifiche al Reddito di Cittadinanza non riducono la platea dei beneficiari. Anzi. Tutt'altro, sostiene ladel Lavoro Marinain un'intervista al Corriere della Sera . Con le nuove norme la platea si amplia. E aumentano le categorie che ne hanno diritto. "Si tratta di interventi frutto di ...... non solo per dare il posto a qualcuno", ha affermato laper le Disabilità Alessandra ... Già anche con il ministroabbiamo fatto delle riflessioni da una parte sulle aziende, e da una ...Ladel Lavoroha già rinviato il dossier a dopo l'estate: 'Confido che subito dopo l'estate ci sia la possibilità, invece di aprire a un primo approccio di una riforma, che ... La ministra Calderone: «Il nuovo reddito di cittadinanza ... Open Bonus trasporti 2023 per oltre 140mila cittadini “Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il nulla osta della Corte dei Conti – commenta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – per ... CALDERONE: IL REDDITO Il Corriere della Sera intervista la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, che in merito alle modifiche al Reddito di Cittadinanza nega che il risultato finale porterà a una ... “Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il nulla osta della Corte dei Conti – commenta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – per ...Il Corriere della Sera intervista la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, che in merito alle modifiche al Reddito di Cittadinanza nega che il risultato finale porterà a una ...