La mastectomia cosmeticamente accettabile e la cialtronaggine dei medici e di tutti noi

(Di martedì 18 aprile 2023) Una cosa che succede invecchiando è che cambia il senso dell’umorismo. Per molta parte della mia vita, uno dei miei espedienti comici preferiti consisteva nella cronaca delle mie diagnosi sbagliate. Lasciate che vi racconti di quella volta che – figlia di medico, nipote di, in vacanza con– mi curarono per la malaria, e avevo la varicella, narravo garrula nei dopocena. Negli anni, l’ilare aneddoto è diventato cupo presagio: una vita di diagnosi sbagliate, dicialtroni, di per fortuna non m’è mai venuto niente di serio sennò sarei morta sicuro. A una certa età, è tutto un complesso di cose, quello che ti fa venire lo sconforto. Intanto c’è il fatto che le persone attorno a te si ammalano molto più spesso di quant’avvenisse a vent’anni, e l’idea che la categoria preposta a occuparsene scambi la varicella per malaria ...