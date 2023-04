Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Accuse respinte. John #Elkann scende in campo per difendere la #Juventus alla vigilia del ricorso al Collegio di Ga… - sportface2016 : Chiusura curva #Juventus contro il Napoli: mercoledì #19aprile l'udienza alla Corte d'Appello, a poche ore dalla se… - juventibus : Chiaro e netto l’avvocato @sergiosantoro1 oggi in diretta su Collegio Coni e gli architetti delle accuse alla… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV La Juventus al Collegio di Garanzia del Coni per annullare il -15: Dove vedere udienza… - DanyRoss70 : RT @tuttosport: ?? Plusvalenze, #Juve al Collegio di Garanzia: nove buoni motivi per crederci?? -

Quella di domani sarà una giornata di grande importanza per la stagione della. Ildi Garanzia dello Sport, infatti, si pronuncerà sulla sentenza che ha inflitto quindici punti di penalizzazione in classifica al club bianconero per il caso plusvalenze.La Juve e non solo davanti aldi Garanzia del Coni . Ricorso, tutti gli scenari/1: conferma del - 15 . Ricorso, tutti gli scenari/2: annullamento penalizzazione . Ricorso ...Antonio Cassano ci è andato giù pesante anche questa volta, dopo che lasi è arresa di ... in attesa della sentenza deldi Garanzia del Coni sul - 15 inflitto per il caso plusvalenze. ...

Juve, domani il Collegio di Garanzia sulla penalizzazione: dove e a che ora è l'udienza Corriere dello Sport

Giornata cruciale per la Juventus che aspetta il verdetto sulla penalizzazione di quindici punti in classifica ...La sentenza del Collegio di Garanzia del CONI sulla penalizzazione di 15 punti in classifica nei confronti della Juventus per il caso plusvalenze, potrebbe non arrivare nella giornata di domani. Come.