La Juve davanti al Collegio di Garanzia, i tre scenari possibili (Di martedì 18 aprile 2023) AGI - Si 'gioca' alle 14,30, un orario da calcio antico per un evento che potrebbe avere grandi ripercussioni sul futuro: domani pomeriggio il Collegio di Garanzia dello sport del Coni sarà chiamato a pronunciarsi sul ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti inflittale il 20 gennaio dalla Corte Federale d'Appello per i risvolti calcistici dell'inchiesta Prisma legati alle plusvalenze. Chi giudica Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello sport, quindi oltre alla presidente Gabriella Palmieri Sandulli, ci sono i presidenti delle rispettive sezioni Vito Branca, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo e Dante D'Alessio. Oltre al club bianconero, nell'aula al Foro Italico saranno presenti anche 11 ex dirigenti bianconeri (Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel ... Leggi su agi (Di martedì 18 aprile 2023) AGI - Si 'gioca' alle 14,30, un orario da calcio antico per un evento che potrebbe avere grandi ripercussioni sul futuro: domani pomeriggio ildidello sport del Coni sarà chiamato a pronunciarsi sul ricorso dellantus contro la penalizzazione di 15 punti inflittale il 20 gennaio dalla Corte Federale d'Appello per i risvolti calcistici dell'inchiesta Prisma legati alle plusvalenze. Chi giudica Le Sezioni Unite deldidello sport, quindi oltre alla presidente Gabriella Palmieri Sandulli, ci sono i presidenti delle rispettive sezioni Vito Branca, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo e Dante D'Alessio. Oltre al club bianconero, nell'aula al Foro Italico saranno presenti anche 11 ex dirigenti bianconeri (Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel ...

