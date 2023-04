La Juve davanti al Collegio di Garanzia | i tre scenari possibili

(Di martedì 18 aprile 2023) AGI - Si 'gioca' alle 14,30, un orario da calcio antico per un evento che potrebbe avere grandi ripercussioni sul futuro: domani pomeriggio ildidello sport del Coni sarà chiamato a pronunciarsi sul ricorso dellantus contro la penalizzazione di 15 punti inflittale il 20 gennaio dalla Corte Federale d'Appello per i risvolti calcistici dell'inchiesta Prisma legati alle plusvalenze. Chi giudica Le Sezioni Unite deldidello sport, quindi oltre alla presidente Gabriella Palmieri Sandulli, ci sono i presidenti delle rispettive sezioni Vito Branca, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo e Dante D'Alessio. Oltre al club bianconero, nell'aula al Foro Italico saranno presenti anche 11 ex dirigenti bianconeri (Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ARabbier : (Inter, Juventus, Siviglia, Bayer Leverkusen). -2 squadre di quelle che ci sono davanti giocheranno, sempre ad oggi… - infoitsport : Plusvalenze, la Juve davanti al Collegio di Garanzia - tiscalinews : La #Juventus davanti al Collegio di Garanzia. Gli scenari possibili ?? - GiaMrBrightside : @magostinelli7 La fortuna/bravura del Napoli è stata non aver avuto un avversario che se la giocasse punto a punto.… - ReErthu : @sscnapoli lo sai il campionato non l'abbiamo ancora vinto matematicamente e abbiamo ancora la Juve davanti e l'Inter? -

... della Virtus Francavilla di scena a Viterbo al cospetto dell'ultima della classe, e della... Al momento il Latina èalla Turris, ma dietro all'Avellino. Una serie di calcoli che il Latina ...La Juventus scende in campoal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni per riavere i 15 punti . Oggi alle 14.30 ... La Figc non sarà coinvolta nel procedimento Con la, hanno ...Ci darà ancora la sua qualità per l'obiettivo che abbiamo(lo scudetto, ndr). Perché noi ...già vissute ad inizio gennaio e per ritornare a splendere c'era voluta la partita contro la. ...

La Juve davanti al Collegio di Garanzia, i tre scenari possibili AGI - Agenzia Italia

Infortuni Pogba. Il centrocampista francese ha vissuto tanti momenti difficili fuori dal campo che hanno avuto un impatto sul suo fisico.Perse in poco più di un mese le due «battaglie» all'Olimpico con Roma e Lazio, le sfide per la Juventus si spostano sul piano legale con altri due appuntamenti nella Capitale. Il primo, alle 13, davan ...