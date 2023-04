La Gym Sport Hermes raccoglie successi nelle gare regionali e nazionali di ginnastica ritmica (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ASD Gym Sport Hermes è una società affiliata alla Fgi, Federazione ginnastica d’Italia da circa 25 anni, con alla guida le allenatrici federali di ginnastica ritmica la professoressa Angelica Ruggiero e con la ex ginnasta, giudice federale di ginnastica ritmica, Flavia Iuliucci. “La società svolge la sua attività nel palazzetto del comune di Moiano in provincia di Benevento e in questi anni numerosi sono stati i campionati nazionali a cui la società ha partecipato, conquistando numerosi podi, – come dichiara la professoressa Ruggiero che dal gennaio 2021 è anche Delegato Provinciale Fgi – “La società ha pottenuto ottimi risultati ai campionati nazionali libertas, conquistando numerose medagliate d’oro. La ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ASD Gymè una società affiliata alla Fgi, Federazioned’Italia da circa 25 anni, con alla guida le allenatrici federali dila professoressa Angelica Ruggiero e con la ex ginnasta, giudice federale di, Flavia Iuliucci. “La società svolge la sua attività nel palazzetto del comune di Moiano in provincia di Benevento e in questi anni numerosi sono stati i campionatia cui la società ha partecipato, conquistando numerosi podi, – come dichiara la professoressa Ruggiero che dal gennaio 2021 è anche Delegato Provinciale Fgi – “La società ha pottenuto ottimi risultati ai campionatilibertas, conquistando numerose medagliate d’oro. La ...

