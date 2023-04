“La guerra deve finire” Cosa significa la frase a sorpresa di Lavrov

(Di martedì 18 aprile 2023) “La Russia vuole porre fine al conflitto ucraino il più preso possibile”. Durante la sua visita in Brasile, è questo il monito lanciato dal ministro degli Esteri russo, Sergej, mentre ha incontrato il ministro Mauro Vieira nella capitale del Paese sudamericano. L’avvicinamento tra Mosca e Brasilia non è una novità, ma è solo l’inizio di un tour del braccio destro di Putin nel continente, che prevede tra le altre tappe Venezuela, Cuba e Nicaragua.ha affermato che, in relazione al conflitto ucraino, “Brasile e Russia hanno un’unica visione”, alimentando l’idea di un allargamento delle alleanze di Mosca, la quale tiene rapporti già stretti con Cina, Iran e Corea del Nord. “Stiamo realizzando un ordine mondiale più giusto, più corretto e basato sul diritto”, ha poi aggiunto il ministro russo, lasciando però trasparire un cambio dei piani ...

