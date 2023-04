La grande confusione sul ruolo di Bikinioff in due casi di cronaca avvenuti nei dintorni di Roma (Di martedì 18 aprile 2023) Quando c’è una moda del momento, la stampa non esita a parlarne. Anche rischiando di forzare il racconto di alcuni episodi e – di conseguenza – minando la fiducia del lettore. Oggi, infatti, sembra che tutti i casi di cronaca recentemente verificatisi in Italia e che riguardano la diffusione di foto cosiddette deepnude siano imputabili al nuovo bot Bikinioff. Ma in realtà non è così: c’è molta confusione a riguardo e c’è anche poca consapevolezza in chi scrive, come ha dimostrato il racconto di due casi distinti in cui Bikinioff e cronaca si sono incrociati. Entrambi si sono verificati nei dintorni di Roma. LEGGI ANCHE > Perché si parla di Bikinioff, il bot basato sull’AI che permette di spogliare le persone ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 aprile 2023) Quando c’è una moda del momento, la stampa non esita a parlarne. Anche rischiando di forzare il racconto di alcuni episodi e – di conseguenza – minando la fiducia del lettore. Oggi, infatti, sembra che tutti idirecentemente verificatisi in Italia e che riguardano la diffusione di foto cosiddette deepnude siano imputabili al nuovo bot. Ma in realtà non è così: c’è moltaa riguardo e c’è anche poca consapevolezza in chi scrive, come ha dimostrato il racconto di duedistinti in cuisi sono incrociati. Entrambi si sono verificati neidi. LEGGI ANCHE > Perché si parla di, il bot basato sull’AI che permette di spogliare le persone ...

