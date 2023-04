La Gran Bretagna “non è preparata” per un’altra pandemia (Di martedì 18 aprile 2023) Secondo gli esperti, un numero maggiore di britannici potrebbe essere a rischio in caso di un’altra pandemia, e i preparativi e le difese contro questo tipo di epidemia sono stati ridotti. Nonostante le lezioni che si sarebbero potute trarre dall’epidemia di coronavirus del 2020, lcuni dei migliori scienziati del Paese affermano che è stato fatto Leggi su periodicodaily (Di martedì 18 aprile 2023) Secondo gli esperti, un numero maggiore di britannici potrebbe essere a rischio in caso di, e i preparativi e le difese contro questo tipo di epidemia sono stati ridotti. Nonostante le lezioni che si sarebbero potute trarre dall’epidemia di coronavirus del 2020, lcuni dei migliori scienziati del Paese affermano che è stato fatto

