(Di martedì 18 aprile 2023) Dopo quell'estate 2006 del calcio continuò a importarmi poco, ma lanon parlava solo di quello. A me piaceva il tennis e così a fine giornata passavo spesso a prendere le vecchie copie di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : La Gazzetta e i suoi 127 anni: festa in redazione con i lettori più affezionati: La Gazzetta e i suoi 127 anni: fes… - Gazzetta_it : La Gazzetta e i suoi 127 anni: festa in redazione con i lettori più affezionati - onga_ku : RT @SandroS1915: Aspettiamo un segno di vita sulla questione #Calciopoli da parte di @Gazzetta_it e dei suoi collaboratori dalla schiena dr… - antonio_staglia : RT @SandroS1915: Aspettiamo un segno di vita sulla questione #Calciopoli da parte di @Gazzetta_it e dei suoi collaboratori dalla schiena dr… - PaoloAlbano11 : RT @SandroS1915: Aspettiamo un segno di vita sulla questione #Calciopoli da parte di @Gazzetta_it e dei suoi collaboratori dalla schiena dr… -

Dopo quell'estate 2006 del calcio continuò a importarmi poco, ma lanon parlava solo di quello. A me piaceva il tennis e così a fine giornata passavo spesso a prendere le vecchie copie di ...Testimone di un ragazzo determinato a fare un mestiere della sua passione è mamma Stefania Palma , che ha raccontato le sue emozioni a 'Ladello Sport' . Marini a podio, le emozioni di mamma ...Multa anche per lo Spezia, stavolta di 7 mila euro, "per avere alcunisostenitori, dal 45° al 48° del secondo tempo, assiepati alle spalle della panchina della squadra avversaria, assunto un ...

La Gazzetta e i suoi 127 anni: festa in redazione con i lettori più ... La Gazzetta dello Sport

Il centrocampista nerazzurro e il tecnico dei portoghesi si ritrovano dopo essere stati insieme al Bayer dove il turco arrivò nel 2014 con un trasferimento burrascoso dall’Amburgo. Il racconto di Boen ...che ha raccontato le sue emozioni a ‘La Gazzetta dello Sport’. Marini a podio, le emozioni di mamma Stefania Stefania Palma, passato e futuro di Luca Stefania Palma, il rapporto tra Luca e Valentino ...