La FIA respinge la richiesta della Ferrari di annullare la penalità di Sainz (Di martedì 18 aprile 2023) La FIA ha respinto il tentativo della Ferrari di annullare la penalità che è costata il quarto posto a Carlos Sainz Jr. nel Gran Premio d'Australia. A Sainz è stata inflitta una penalità di cinque secondi per aver urtato il pilota dell'Aston Martin Fernando Alonso dopo una ripartenza. La gara si è conclusa con un giro di safety car, quindi la penalità di tempo ha fatto precipitare Sainz all'ultimo posto tra i 12 arrivati e non ha ottenuto punti. La sentenza emessa martedì dai commissari sportivi mostra che la Ferrari ha presentato la telemetria dell'auto di Sainz, una dichiarazione del pilota spagnolo e i commenti di altri piloti nelle interviste per sostenere che Sainz aveva ...

