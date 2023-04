La Federcalcio Spagnola condanna la Liga e i club per gli attacchi agli arbitri: il comunicato (Di martedì 18 aprile 2023) Con un lungo comunicato, la Federcalcio Spagnola ha condannato la campagna mediatica contro il mondo arbitrale. Ecco il testo competo: “Dall’arbitrato professionistico del calcio spagnolo vogliamo trasmettere la nostra profonda preoccupazione per la sfortunata situazione che si è generata attorno al gruppo che rappresentiamo e che viene promosso da diversi fronti del calcio professionistico in quello che consideriamo un campionato perfettamente misurato e organizzato. Ci rammarichiamo per gli attacchi continui della Liga e dei suoi principali leader. Il video trasmesso dal direttore delle competizioni, Luis Gil, che cerca di sottolineare e ridicolizzare le azioni arbitrali, è un altro esempio dell’interesse della Liga nel generare un clima irrespirabile nei confronti ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Con un lungo, lahato la campagna mediatica contro il mondo arbitrale. Ecco il testo competo: “Dall’arbitrato professionistico del calcio spagnolo vogliamo trasmettere la nostra profonda preoccupazione per la sfortunata situazione che si è generata attorno al gruppo che rappresentiamo e che viene promosso da diversi fronti del calcio professionistico in quello che consideriamo un campionato perfettamente misurato e organizzato. Ci rammarichiamo per glicontinui dellae dei suoi principali leader. Il video trasmesso dal direttore delle competizioni, Luis Gil, che cerca di sottolineare e ridicolizzare le azioni arbitrali, è un altro esempio dell’interesse dellanel generare un clima irrespirabile nei confronti ...

