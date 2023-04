La Corte costituzionale apre la via per lo sconto di pena a Cospito (Di martedì 18 aprile 2023) La Corte costituzionale apre la via per uno sconto di pena a Alfredo Cospito, facendo cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d'assise d'appello di Torino a condannarlo necessariamente all'ergastolo per l'attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano, dove due ordigni furono fatti esplodere nel 2006 senza causare vittime né feriti. Cospito è l'unico anarchico detenuto al 41 bis e da settimane è ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano per le precarie condizioni di salute dovute al lungo sciopero della fame contro il carcere duro cominciato 6 mesi fa (L'ISTANZA RIGETTATA - IL PARERE DELLA CASSAZIONE). Leggi su tg24.sky (Di martedì 18 aprile 2023) Lala via per unodia Alfredo, facendo cadere la norma che avrebbe vincolato lad'assise d'appello di Torino a condannarlo necessariamente all'ergastolo per l'attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano, dove due ordigni furono fatti esplodere nel 2006 senza causare vittime né feriti.è l'unico anarchico detenuto al 41 bis e da settimane è ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano per le precarie condizioni di salute dovute al lungo sciopero della fame contro il carcere duro cominciato 6 mesi fa (L'ISTANZA RIGETTATA - IL PARERE DELLA CASSAZIONE).

