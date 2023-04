La consigliera comunale è «avvenente» | la polemica in Campidoglio tra Pd e Fdi

Leggi su open.online

(Di martedì 18 aprile 2023) Ladel Partito Democratico a Roma Antonella Melito è «». Così l’ha apostrofata ieri il capogruppo di Forza Italia e Udc in consiglio Marco Di Stefano. Chiedendo un intervento della presidenza dell’aula mentre stava parlando. «Mi dispiace, presidente, che lei non sia intervenuto per interrompere il lungo dialogo tra l’assessore e l’Melito», dice. Ma, racconta oggi Il Messaggero, l’aggettivo non è piaciuto alla maggioranza. Il Partito democratico parla di «vergognose dichiarazioni». Per la presidente della commissione capitolina Pari Opportunità, Michela Cicculli (Sinistra civica ecologista), si è trattato di una «mancanza di rispetto per la collega e per ogni donna impegnata in politica che non può in nessun caso essere oggetto di commenti sessisti». La difesa di ...