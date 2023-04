Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adamato15 : RT @janavel7: Ma la Montaruli che vuole mettere in carcere chi vende una canna, non può essere la stessa Montaruli condannata per le 'spese… - PatrickAloisi : RT @OizaQueensday: Parla Montaruli? Condannata in Cassazione per peculato? Quelli che predicano di repressione e “certezza della pena” rici… - bozz_ferrari : RT @bundolo48: @repubblica da questa già condannata.. roba da matti #Montaruli ?? #meloni - cocchi2a : RT @Ste_Mazzu: Proposta di legge della condannata definitiva per peculato Montaruli (FdI) per alzare fino a 5 anni di carcere la pena per c… - Ste_Mazzu : RT @albertoinfelise: Montaruli, condannata in via definitiva per peculato, che propone di inasprire le pene per reati molto meno gravi di q… -

Da sottolineare come Augustasiaper peculato. Il testo, di due articoli, prevede, dunque, un giro di vite anche quando il fatto sia qualificato come 'lieve'. In questo caso, ...A mettere la faccia all'ultima crociata contro le droghe leggere è Augustadi Fratelli d'Italia. A febbraio aveva dato le dimissioni perchéin via definitiva per la Rimborsopoli ...è stata, in via definitiva, a 1 anno e sei mesi per peculato a seguito delle cosiddette "spese pazze" della Regione Piemonte, Secondo i giudici avrebbe utilizzato 25 mila euro ...

La condannata Montaruli chiede di inasprire le pene per reati meno gravi del peculato Globalist.it

Dynamic 1 Di qui la proposta, prevista all’articolo 1 del testo Montaruli, di innalzare a 5 anni la massima pena detentiva prevista. L’articolo 2 riguarda, invece, i casi di confisca. Anche in questo ...Secondo le indagini, che hanno portato alla condanna in via definitiva della deputata a un anno e sei mesi di reclusione, Montaruli ha usato 25mila euro di soldi pubblici per comprare Swaroski, ...