La condanna di Vladimir Kara-Murza e il nuovo totalitarismo russo (Di martedì 18 aprile 2023) L'oppositore russo è stato condannato a 25 anni di carcere per essersi opposto alla guerra in Ucraina. È la sentenza più pesante emessa dall'inizio dell'invasione.: il regime di Putin non tollera spazi di libertà.

