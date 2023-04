La Commissione Ue vara la riforma dei salvataggi bancari Dombrovskis all’Italia | “Serve la ratifica del Mes”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) LaUe ha rivisto le regole sulle crisie concentrandosi in particolare sugli istituti medio-piccoli. L’intento è quello di scongiurarea carico dei conti pubblici come quello per la banca americana Silicon valley bank. Le nuove misure mirano a preservare la stabilità finanziaria per evitare il rischio di contagi facilitando un uso preferenziale dei sistemi di garanzia dei depositi, dopo che nella banca in crisi sono state esaurite le capacità interne di assorbimento delle perdite. Ovvero dopo che le perdite sono state assorbite da azionisti ed obbligazionisti. In quest’ottica vengono rafforzate le regole per la protezione dei depositi con un incremento dei fondi a disposizione per questa finalità. . La proposta armonizza ulteriormente gli standard di tutela dei depositanti in tutta l’Unione europea ed ...