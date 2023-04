La Champions League è un’altra storia | il Milan elimina il Napoli e vola in semifinale!

(Di martedì 18 aprile 2023) Lae ilnon è riuscito a confermare le prestazioni in stagione, l’avventura degli azzurri è finita ai quarti di finale. Ilsi conferma sempre più una squadra abituata a certi palcoscenici, pareggia al ‘Maradona’ ein semifinale. Si prospetta un derby da sogno contro l’Inter, i nerazzurri dovranno difendere lo 0-2 dell’andata contro il Benfica. Il, forte dell’1-0 di San Siro con gol di Bennacer, gioca con coraggio e non si risparmia dopo la partenza fortissima dei padroni di casa. Pubblico delle grandi occasioni al ‘Maradona’, la coreografia è uno spettacolo. La cronaca I padroni di casa si schierano con Kvara, il recuperato Osimhen e Politano, gli ospiti rispondono con Diaz, Bennacer, Leao e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - sportface2016 : MOVIOLA - #MilanNapoli, #Meret ipnotizza #Giroud dal dischetto. Ma il rigore era da ripetere, Juan #Jesus entra pri… - PBPcalcio : La situazione attuale sotto l’hotel del #Milan a #Napoli. * ERA la Champions League Video @StefanoBressi - giorgiogaias : RT @SimoneCristao: L'@acmilan di Milano, 7 VOLTE CAMPIONE D'EUROPA, è in semifinale di Champions League. Fine della questione, le chiacchi… - emanuel8__ : RT @SimoneCristao: L'@acmilan di Milano, 7 VOLTE CAMPIONE D'EUROPA, è in semifinale di Champions League. Fine della questione, le chiacchi… -

E' il Milan che si prende e con pieno merito la qualificazione alla semifinale di. La squadra di Stefano Pioli vince ancora una volta al Maradona dopo una gara in cui i rossoneri concedono il possesso palla agli avversari ma ripartono costantemente in contropiede. ...E quindi Camavinga terzino sinistro, Valverde con Kroos e Modric, Rodrygo e Vinicius con Benzema che è diventato il sesto giocatore a raggiungere le 150 presenze indopo Cristiano Roaldo, ...I blancos, campioni d'Europa in carica, sono infatti riusciti con un doppio 2 - 0 a trovare il pass per le semifinali della2022 - 2023. È il terzo anno di fila che arrivano tra le ...

A 36 anni e 200 giorni, Olivier Giroud è il secondo giocatore francese più anziano a segnare in UEFA Champions League dietro a Laurent Blanc, che aveva segnato a 36 anni e 338 ...Partita decisiva per Napoli e Milan allo Stadio Maradona per il passaggio alle semifinali di Champions. Si parte dall'1 - 0 dei rossoneri a San Siro nella gara d'andata. 54 Come nel primo tempo ...