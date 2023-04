TagsDinamoConferenza stampa nella club house societaria di presentazione del match contro Trieste di domani sera alle 20:30 al PalaSerradimigni. Analisi affidata a coach: "Andiamo ad affrontare una squadra con caratteristiche di atletismo notevoli. I rimbalzi saranno un punto fondamentale, siamo in casa e vogliamo essere molto attenti e concentrati. Sarà una ...... Sassari colleziona palle perse ma rimane in scia grazie alle giocate di Diop,sceglie però ... Brindisi è però più lucida e soprattutto piùe si rilancia per il quarto posto guidando ...... Chris Dowe mostruoso nel decisivo ultimo quarto, sila squadra sulle spalle, finisce con 22 ... Partita molto tosta dal punto di vista agonistico e fisico, Logan è il solito professore,...

La carica di Bucchi per ripartire Tiscali

TagsDinamoConferenza stampa nella club house societaria di presentazione del match contro Trieste di domani sera alle 20:30 al ...