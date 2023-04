La beffa per l’ex calciatore malato di Sla picchiato da un papà tifoso: «Mi aspettavo le sue scuse: mi ha querelato» (Di martedì 18 aprile 2023) «Pensavo mi facesse almeno una telefonata per chiedere scusa, invece mi ha querelato». Parla così l’ex calciatore malato di sclerosi laterale amiotrofica Stefano Turchi del suo presunto aggressore: un genitore di un giovane atleta che lo scorso 3 aprile durante la partita Brusaporto-Uesse Sarnico della categoria Allievi regionali Under 17 Elite lo avrebbe preso a calci e a pugni. Responsabile della fascia agonistica del settore giovanile del Brusaporto, nella Bergamasca, Turchi aveva denunciato quanto accaduto all’inizio del mese, aspettandosi quantomeno delle scuse. Di tutta risposta l’aggressore ha reagito con una controdenuncia. «Pensavo facesse almeno una telefonata per chiedere scusa, invece mi ha controquerelato», ha commentato l’ex calciatore ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) «Pensavo mi facesse almeno una telefonata per chiedere scusa, invece mi ha». Parla cosìdi sclerosi laterale amiotrofica Stefano Turchi del suo presunto aggressore: un genitore di un giovane atleta che lo scorso 3 aprile durante la partita Brusaporto-Uesse Sarnico della categoria Allievi regionali Under 17 Elite lo avrebbe preso a calci e a pugni. Responsabile della fascia agonistica del settore giovanile del Brusaporto, nella Bergamasca, Turchi aveva denunciato quanto accaduto all’inizio del mese, aspettandosi quantomeno delle. Di tutta risposta l’aggressore ha reagito con una controdenuncia. «Pensavo facesse almeno una telefonata per chiedere scusa, invece mi ha contro», ha commentato...

