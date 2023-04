(Di martedì 18 aprile 2023) Il Napoli si arrende al Milan. Il risultato della doppia sfida costringe il Napoli all’eliminazione. Gli azzurri al ritorno non vanno oltre l’1-1. Nel primo tempo Giroud ha sbloccato il match dopo aver fallito un calcio di rigore. Nel secondo tempo gli azzurri provano a scardinare il muro eretto dal Milan e la prima vera occasione capita sui piedi ditskhelia. Anche il georgiano, come Giroud, può provare a pareggiare dagli undici metri, ma il numero 77 azzurro ha fallito il penalty. Quasi a tempo scaduto Osimhen ha trovato la rete del pareggio e questo fa pesare ancora di più l’errore ditskhelia che in caso di gol avrebbe consegnato i supplementari al Napoli. Rigoretskheliasbaglia il rigore, splendidodi Osimhen e Theo Hernandez Al termine del match, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IarajuliRamaz : RT @Drezzimovic: Tonali stasera mentre si appresta a fare il raddoppio su Kvara, dopo aver sentito il grido disperato di Calabria: https:/… -

'Così, a fine partita si sono viste scene inconsuete: Kimsul prato del Maradona,consolato addirittura dagli avversari e Zielinski che ha esternato anche ai microfoni la rabbia dello ...appunto. Che è in una di quelle giornate delle sue. Quando dispensa gioielli tecnici quasi ... John Malkovich è. Sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare. Cancella anni di lavoro e ...'Così, a fine partita si sono viste scene inconsuete: Kimsul prato del Maradona,consolato addirittura dagli avversari e Zielinski che ha esternato anche ai microfoni la rabbia dello ...

Kvara disperato a fine partita: guardate il gesto di Theo Hernandez! Spazio Napoli

Meret6.5 – Gli para il rigore, gli sventa un’altra grande chance: non può, però, sulla terza occasione di Giroud. Fa una gran lavoro siatra i pali sia in uscita. Mai chiamato in causa nella ripresa. D ...Osimhen e Kvaratskhelia saranno decisivi, anche perché il Napoli ha disperato bisogno fisico dell'animo guerriero ... Su Osimhen non ho alcun dubbio che possa incidere stasera, mentre Kvara sta avendo ...