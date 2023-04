Klopp dice che un aspetto del Liverpool è “il migliore da decenni”; parla dell’inseguimento tra i primi quattro

(Di martedì 18 aprile 2023) Sito inglese: Jurgenha salutato i suoi giocatori delper “la miglior partita che abbiamo giocato in questa stagione” mentre lunedì hanno fatto a pezzi il Leeds a Elland Road. Diogo Jota e Mohamed Salah hanno entrambi segnato due gol, con ulteriori gol di Cody Gakpo e Darwin Nunez condannando il Leeds alla sconfitta per 6-1. Dopo la partita,si è detto “davvero contento” della prestazione, ed è rimasto particolarmente colpito dalla contropressione dalla sua parte. “Penso che sia il miglior gioco che abbiamo giocato in questa stagione da diversi aspetti del gioco”, ha detto Sky Sport. “Penso che abbiamo forzato molti errori, (segnato) gol sensazionali, per quanto riguarda le contropressioni è stato ilper, voglio dire,. Sono davvero felice di quella partita. Una ...

molto distante dalle corazzate Manchester City di Guardiola e Haaland e dal Liverpool di. A ... Sarà antipatico, si lamenterà troppo, male cose come stanno per la sua ossessione, la vittoria ...anziche ora il Liverpool deve restare coi piedi per terra. 'Ci sono momenti in cui devi accettare che questo o quello non è possibile per noi, ti fai da parte e fai cose diverse'.Commenta per primo L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della partita di lunedì sera contro il ... Se un bambino chiede di volere una Ferrari per ...

