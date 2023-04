Killers of the Flower Moon, l'autore del libro sul set di Martin Scorsese: "Tanto potente che toglie il fiato" (Di martedì 18 aprile 2023) Il racconto dello scrittore David Grann sul set Killers of the Flower Moon, tra il perfezionismo di Martin Scorsese e il coinvolgimento dei nativi della Nazione Osage. L'autore del libro da cui Killers of the Flower Moon è tratto, David Grann, ha raccontato ai media la sua incredibile esperienza sul set del film di Martin Scorsese che debutterà in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, definendo il film "tonificante, potente e mozzafiato". Nel 2017 David Grann ha pubblicato Gli assassini della terra rossa, che ricostruisce le indagini dietro a una serie di delitti avvenuti nella comunità Osage nei primi anni '20. Scorsese ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023) Il racconto dello scrittore David Grann sul setof the, tra il perfezionismo die il coinvolgimento dei nativi della Nazione Osage. L'delda cuiof theè tratto, David Grann, ha raccontato ai media la sua incredibile esperienza sul set del film diche debutterà in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, definendo il film "tonificante,e mozza". Nel 2017 David Grann ha pubblicato Gli assassini della terra rossa, che ricostruisce le indagini dietro a una serie di delitti avvenuti nella comunità Osage nei primi anni '20.ha ...

