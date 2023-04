Kia con Opposites United alla Milano Design Week 2023 (Di martedì 18 aprile 2023) Gli opposti si attraggono e in alcuni casi uniscono. Come per Kia che proprio seguendo filosofia stilistica Opposites United è tra i marchi protagonisti della Milano Design Week, appuntamento che ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Gli opposti si attraggono e in alcuni casi uniscono. Come per Kia che proprio seguendo filosofia stilisticaè tra i marchi protagonisti della, appuntamento che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Virgil688 : RT @KiaItalia: Ripensiamo l'esperienza del SUV con Kia EV9, per offrire più comfort, più spazio, e una serie di caratteristiche studiate pe… - KiaItalia : Kia presenta 'Opposites United' alla Milano Design Week. Per 'Bold for Nature' interverranno la critica di design A… - dinasa06160274 : @pierpi13 - dark__army_ : @AndreaS88791765 @leckeburdofiest @sscnapoli A no ? Si che ha detto che più facile ,ma che cazzooo vatti a guarda… - Biscuter4 : @tartar10001 La differenza è che io non 10 poveri cristi pronti a sorreggermi mentre scendo dalla mia Kia Rio (con aria condizionata però) -