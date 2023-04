Kerley provoca Marcell Jacobs | “Non è un avversario per i Mondiali” Il Messia replica con la foto di Tokyo | “Finisce sempre così…”

(Di martedì 18 aprile 2023)ha sconfitto Frednell’evento per eccellenza: sui 100 metri alle Olimpiadi di2020, quando il velocista lombardo trionfò con il nuovo record europeo di 9.80 regolando per quattro centesimi lo statunitense. L’impresa del fuoriclasse italiano è andata di traverso fin da subito all’universo americano e anglosassone, tanto che l’azzurro è stato più volte calunniato e sono stati alzati dubbi riguardo alla regolarità della sua apoteosi a cinque cerchi. L’atteso incrocio connon si è però più materializzato da quel magico 1° agosto 2021, visto chesi presentò infortunato aioutdoor dello scorso anno e dovette arrendersi prima della semifinale, lasciando il via libera al sigillo del suo grande rivale in 9.86 (due centesimi ...

FredMarcell Jacobs. Il campione del mondo in carica, a una domanda se considerasse l'azzurro un rivale concreto in vista dei Mondiali di Budapest, ha risposto con un laconico 'Non penso' . ...La loro rivalità nasce da quel magico primo agosto 2021, quando Marcell Jacobs vinse i 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo battendo proprio, secondo al traguardo. Lo statunitense non prese bene ...Si tratta del keniano Ferdinand Omanyala , che insieme a allo statunitense Fred(argento a ... La sua presenza miun po' di pelle d'oca. Lo accolgo con tutto il cuore, ma non mi batterà a ...

"Se penso a Parigi 2024 (Olimpiadi, ndr) sento un po' di peso. Tokyo è stata l'occasione per far capire chi fossi, in Francia dovrò continuare a dimostrarlo, ci arriverò da campione olimpico e cercher ...