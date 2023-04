Keanu Reeves, il bacio alla sua Alexandra Grant ci ricorda quanto è bello l’amore (Di martedì 18 aprile 2023) Sorridenti, innamorati e complici, oggi esattamente come ieri. Si sono mostrati così Keanu Reeves e Alexandra Grant sul red carpet del Museum of Contemporary Art Gala 2023. Attore di grande successo lui, nonché protagonista di alcune delle più iconiche pellicole cinematografiche, artista visiva lei: i due che fanno coppia fissa dal 2019 e sin dalla prima apparizione pubblica sono diventati la coppia più chiacchierata di tutta Hollywood. Ma in barba alle male lingue, e a tutti quelli che non credevano nella loro relazione, i due si sono mostrati ancora una volta più affiatati che mai. Proprio in occasione dell’annuale Gala, l’artista e l’attore si sono fermati sul tappeto rosso, mano nella mano, dimostrando ancora una volta di essere l’uno la perfetta metà della mela dell’altra. I dettagli della loro ... Leggi su dilei (Di martedì 18 aprile 2023) Sorridenti, innamorati e complici, oggi esattamente come ieri. Si sono mostrati cosìsul red carpet del Museum of Contemporary Art Gala 2023. Attore di grande successo lui, nonché protagonista di alcune delle più iconiche pellicole cinematografiche, artista visiva lei: i due che fanno coppia fissa dal 2019 e sin dprima apparizione pubblica sono diventati la coppia più chiacchierata di tutta Hollywood. Ma in barba alle male lingue, e a tutti quelli che non credevano nella loro relazione, i due si sono mostrati ancora una volta più affiatati che mai. Proprio in occasione dell’annuale Gala, l’artista e l’attore si sono fermati sul tappeto rosso, mano nella mano, dimostrando ancora una volta di essere l’uno la perfetta metà della mela dell’altra. I dettagli della loro ...

