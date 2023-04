Keanu Reeves e Seth Rogen star di Good Fortune | film diretto da Aziz Ansari

(Di martedì 18 aprile 2023)debutterà alla regia di uncon il progetto intitolatoe i protagonisti sarannosaranno i protagonisti deld'esordio come regista di. Il progetto, prodotto da Lionsgate, si intitolae l'attore sarà impegnato dietro la macchina da presa e in veste di sceneggiatore. Joe Drake, a capo di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Abbiamo davvero avuto buona fortuna con questo. Amiamo lo script e crediamo fortemente in...

E se aggiungi anche Seth [Rogen] e] - due incredibili attori di livello mondiale - al fianco di Aziz... be', il film ha tutto il potenziale per risultare eccelso. Siamo stati molto ...

