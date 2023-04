Kara-Murza, 25 anni per il no alla guerra: «Ma la Russia sarà libera» (Di martedì 18 aprile 2023) Quella contro il giornalista e attivista politico è la più alta condanna politica della storia recente del Paese. Dal carcere, il dissidente Alexey Navalny ha definito «fascista» la decisione del tribunale Leggi su corriere (Di martedì 18 aprile 2023) Quella contro il giornalista e attivista politico è la più alta condanna politica della storia recente del Paese. Dal carcere, il dissidente Alexey Navalny ha definito «fascista» la decisione del tribunale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Verrà il giorno in cui si ammetterà che 2 per 2 fa ancora 4, in cui la guerra sarà chiamata guerra e un usurpatore… - castellettir : 'La Russia sarà libera. Ditelo a tutti', ha gridato Vladimir Kara-Murza dopo la condanna a 25 anni di carcere per t… - amnestyitalia : L'attivista russo contro la guerra Vladimir Kara-Murza è stato condannato a 25 anni di carcere - flavianoi : RT @OGiannino: Vladimir Kara-Murza, storico oppositore di Putin , condannato a 25 anni di galera dagli sgherri togati dello zar terrorista.… - nortropp : RT @AdrianaSpappa: #Mentana: 'condannato a una pena durissima solo per motivi ideologici' Sole24Ore: 'giudicato colpevole di tradimento' h… -