Kansas City, un afroamericano 16enne suona il campanello sbagliato e il proprietario di casa gli spara (Di martedì 18 aprile 2023) suona il campanello, ma è quello sbagliato e il proprietario di casa gli spara. È questa la ricostruzione di quello che è successo Ralph Yarl, 16enne afroamericano di Kansas City (Missouri) che giovedì pomeriggio era andato a prendere i suoi fratelli minori suonando a una porta che non era la loro. Il principale indiziato dell’aggressione è un uomo bianco di 84 anni. Su Andrew Lester pendono i reati di aggressione di primo grado e azione criminale a mano armata. Le autorità giudiziarie hanno emesso un mandato d’arresto, ma Lester è attualmente a piede libero, fa sapere la Cnn. Secondo la procura, si tratterebbe di un atto motivato dall’odio razziale, ma non è ancora chiaro in che modo l’elemento possa ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023)il, ma è quelloe ildigli. È questa la ricostruzione di quello che è successo Ralph Yarl,di(Missouri) che giovedì pomeriggio era andato a prendere i suoi fratelli minorindo a una porta che non era la loro. Il principale indiziato dell’aggressione è un uomo bianco di 84 anni. Su Andrew Lester pendono i reati di aggressione di primo grado e azione criminale a mano armata. Le autorità giudiziarie hanno emesso un mandato d’arresto, ma Lester è attualmente a piede libero, fa sapere la Cnn. Secondo la procura, si tratterebbe di un atto motivato dall’odio razziale, ma non è ancora chiaro in che modo l’elemento possa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VelocitaSmodata : @ilmellivora Fortunatamente è già stato dimesso. - adatit1 : RT @OizaQueensday: Lo sparatore è un uomo bianco di 84 anni, dopo le proteste in Kansas è stato arrestato. Inizialmente era stato trattenut… - alcardone37 : Suona al campanello della casa sbagliata, il proprietario gli spara in faccia - andreasionis : RT @OizaQueensday: Lo sparatore è un uomo bianco di 84 anni, dopo le proteste in Kansas è stato arrestato. Inizialmente era stato trattenut… - GramsciAG : RT @OizaQueensday: Lo sparatore è un uomo bianco di 84 anni, dopo le proteste in Kansas è stato arrestato. Inizialmente era stato trattenut… -