Juventus, tra aula e campo: Sporting Lisbona e Napoli alle porte (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo alcuni mesi di indagini e le relative voci a riguardo, ora è partito il conto alla rovescia per una delle settimane più importanti per la stagione della Juventus attesa in primis dalla sentenza sul -15, ma non solo. Oltre al responso sul ricorso presentato dai bianconeri che deciderà se annullare o confermare la penalità già subita in campionato, la Vecchia Signora è chiamata anche al doppio impegno tra coppa e campionato contro Sporting Lisbona e Napoli per risollevarsi dagli ultimi ko. Danilo in Juventus-Sporting – @livephotosport Juventus, contro Sporting Lisbona e Napoli per ripartire L'ultima sconfitta della Juventus ha evidenziato alcuni problemi che non sono passati inosservati al ...

