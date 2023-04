Juventus | possibile una riduzione dei punti di penalizzazione Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 aprile 2023) Secondo quanto scrive ladello Sport, il Collegio di Garanzia del Coni potrebbe decidere per unadeidiper la. “Meno 15 alla Juve sì o no? Il Collegio di Garanzia presso il Coni risponderà domani alla domanda con l’udienza che discuterà il ricorso presentato dal club bianconero contro il verdetto della Corte Federale di Appello. Le pieghe della giustizia sportiva sono infinite. Ma gli scenari possibili sono sostanzialmente tre: conferma, cancellazione, rinvio per una rimodulazione (di fatto, una diminuzione) della sanzione”. Il Collegio di Garanzia deciderà a Sezioni Unite. Il dibattimento dovrebbe durare 2-3 ore, scrive la rosea, poi ci sarà la camera di consiglio. “Generalmente le sentenze arrivano in giornata, ma stavolta è tutt’altro che ...