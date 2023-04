Juventus, guida all’udienza al Collegio di Garanzia: tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 18 aprile 2023) Il giorno X è ormai arrivato. Mercoledì 19 aprile, con inizio fissato alle 14:30, si disputerà una delle partite più importanti della stagione della Juventus. Una partita che vale quindici punti e che si disputerà a Roma, al Salone d’Onore del Coni. L’arbitro sarà il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite che è chiamato a giudicare il ricorso bianconero sui quindici punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d’Appello Federale per il caso plusvalenze. Verranno anche discussi i ricorsi degli ex dirigenti bianconeri, da Andrea Agnelli a Pavel Nedved senza dimenticare Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici, e di Federico Cherubini che è ancora in carica, anche se appunto squalificato dopo la sentenza della Corte d’Appello Federale. CHI GIUDICHERA Il Collegio di Garanzia dello Sport si riunirà a ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Il giorno X è ormai arrivato. Mercoledì 19 aprile, con inizio fissato alle 14:30, si disputerà una delle partite più importanti della stagione della. Una partita che vale quindici punti e che si disputerà a Roma, al Salone d’Onore del Coni. L’arbitro sarà ildidello Sport a Sezioni Unite che è chiamato a giudicare il ricorso bianconero sui quindici punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d’Appello Federale per il caso plusvalenze. Verranno anche discussi i ricorsi degli ex dirigenti bianconeri, da Andrea Agnelli a Pavel Nedved senza dimenticare Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici, e di Federico Cherubini che è ancora in carica, anche se appunto squalificato dopo la sentenza della Corte d’Appello Federale. CHI GIUDICHERA Ildidello Sport si riunirà a ...

