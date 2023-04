Juventus, domani la decisione del Collegio di Garanzia sul -15 (Di martedì 18 aprile 2023) Il 19 aprile è una data importante per il la Juventus. Non si parla di un impegno calcistico ma, allo stesso tempo, è una partita fondamentale per il club che si giocherà in un’aula di tribunale. domani infatti il Collegio di Garanzia del Coni deciderà sul ricorso della Juventus. Il club torinese aveva infatti richiesto ricorso contro la penalizzazione di 15 punti in classifica subita dopo il processo sportivo per plusvalenze. Il procuratore Chinè aveva chiesto una penalità di 9 punti ma la corte d’Appello federale ha confermato la pena più dura. Il motivo risiede nella costituzione di un vero e proprio sistema illecito, definito a volte il “sistema Paratici”, finalizzato ad appianare il bilancio delle società attraverso plusvalenze fittizie, chiamate anche “a specchio”. In pratica uno scambio di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Il 19 aprile è una data importante per il la. Non si parla di un impegno calcistico ma, allo stesso tempo, è una partita fondamentale per il club che si giocherà in un’aula di tribunale.infatti ildidel Coni deciderà sul ricorso della. Il club torinese aveva infatti richiesto ricorso contro la penalizzazione di 15 punti in classifica subita dopo il processo sportivo per plusvalenze. Il procuratore Chinè aveva chiesto una penalità di 9 punti ma la corte d’Appello federale ha confermato la pena più dura. Il motivo risiede nella costituzione di un vero e proprio sistema illecito, definito a volte il “sistema Paratici”, finalizzato ad appianare il bilancio delle società attraverso plusvalenze fittizie, chiamate anche “a specchio”. In pratica uno scambio di ...

