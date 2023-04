Juventus, Adani contro Allegri: “Non ha dato niente alla squadra” (Di martedì 18 aprile 2023) Nel corso dell’ultima diretta della Bobo TV, Daniele Adani si è pesantemente scagliato contro Massimiliano Allegri e la sua Juventus, usando parole forti in relazione alle prestazioni dei bianconeri nelle ultime due stagioni. “La verità è che la Juventus ha fatto schifo dal primo giorno che è tornato Allegri e continua a fare schifo – ha affermato Adani – . Non ha dato niente alla squadra: mai così male in Champions, ha perso lo Scudetto a gennaio. Ecco arrivato padre tempo. Ieri Danilo ha detto che quando lasci il comando del gioco agli avversari diventa difficile. Rabiot ha detto, dopo la sconfitta subita contro la Lazio, che il primo tempo è stato da vergogna”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Nel corso dell’ultima diretta della Bobo TV, Danielesi è pesantemente scagliatoMassimilianoe la sua, usando parole forti in relazione alle prestazioni dei bianconeri nelle ultime due stagioni. “La verità è che laha fatto schifo dal primo giorno che è tornatoe continua a fare schifo – ha affermato– . Non ha: mai così male in Champions, ha perso lo Scudetto a gennaio. Ecco arrivato padre tempo. Ieri Danilo ha detto che quando lasci il comando del gioco agli avversari diventa difficile. Rabiot ha detto, dopo la sconfitta subitala Lazio, che il primo tempo è stato da vergogna”. SportFace.

